日本でも活躍する韓国歌手のソン・シギョン（４６）が１１月、１０年以上一緒に働いていた元マネジャーから金銭的被害を受けていたことが判明する中、ソン・シギョン側が「処罰を望まない」として元マネジャーが不起訴処分になったと１２日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。記事によると、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）警察署が最近「被害者側が元マネジャーに対して、処罰やこれ以上の捜査を望まなかった」「元マネ