ニューカッスルに所属するイングランド代表DFティノ・リヴラメント（23）は負傷離脱を強いられるようだ。カラバオカップ準々決勝でフラムと対戦したニューカッスル。後半ATにルイス・マイリーが劇的勝ち越し弾を決め、ニューカッスルは2-1で勝利。準決勝進出を決めた。しかし、この試合で懸念材料となったのはリヴラメントの怪我だ。左SBとしてスタメン出場した同選手は76分に負傷交代を強いられ、状態が心配された。試合後、指揮