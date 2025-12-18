名古屋グランパスは18日、ミハイロ・ペトロヴィッチ氏が新監督に就任することを発表した。「ミシャ」の愛称で親しまれる同監督はこれまでサンフレッチェ広島、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌を指揮し、結果を残してきたJリーグ屈指の名将だ。2024シーズン終了後に札幌を退任したが、1年ぶりに戻ってきた。名古屋は最終的に16位フィニッシュと2025シーズンは振るわなかったが、長谷川健太前監督のチームを引き継ぐペトロヴィッ