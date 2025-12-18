まだまだ“現役続投”です！2025年12月18日、三菱自動車は「デリカD:5」の大幅改良モデルを、来年2026年1月9日（金）に発売すると発表しました。【写真で見る】これが新「デリカD：5」です！「デリカ」は1968年に初代モデルが登場したロングセラーモデルです。当初はワンボックスタイプの商用モデルのみでしたが、後に乗用版も追加され、1980年代以降は「スターワゴン」や「スペースギア」などのサブネームとともに親しまれてき