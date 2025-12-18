航空自衛隊・防府北基地は22歳の3等空曹が危険ドラッグを使用したとして懲戒免職処分にしたと発表しました。18日付けで懲戒免職処分となったのは航空自衛隊・防府北基地に勤務する22歳の3等空曹です。航空自衛隊によりますと3等空曹は去年8月、休暇中に訪れていた東京都足立区で幻覚作用のある危険ドラッグを使用したということです。警察に保護されたことで発覚したもので3等空曹は警察の調べに対し「興味本位で摂取した」と供述