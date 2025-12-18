第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２、３日）に９年連続９９回目の出場となる中大は１８日、東京・多摩市にあるキャンパスで会見を開いた。主将の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）は「最後の箱根になるので優勝したい気持ちを持って１年間取り組んできた。優勝して卒業できるように頑張っていきたい」と意気込んだ。今大会の中大の登録メンバー上位１０人の１万メートル平均タイムは箱根史上最速の２７分５５秒９８。藤原正和監