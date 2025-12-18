◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）男子公式練習が１８日、会場の東京・代々木第一体育館で行われた。初優勝を目指す佐藤駿（エームサービス・明大）はショートプログラムの曲をかけて調整。冒頭の４回転ルッツは回転が抜けたが、４回転―３回転の連続トウループ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は無事着氷。４回転ルッツは曲かけ後に修正す