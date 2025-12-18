トランプ米大統領＝15日/Anna Moneymaker/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は16日、全面的または部分的な渡航制限の対象となる国を拡大する布告に署名した。ホワイトハウスが明らかにした。対象国は従来の19カ国から39カ国となる。この布告では、全面的な渡航禁止対象に7カ国が追加された。追加されたのは、ラオス、シエラレオネ、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアだ。ラオスとシエラレオネは、これまで