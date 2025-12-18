お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫が１８日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。自身が審査員を務めた女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」のエピソードを明かした。ゲストで登場した哲夫は、オープニングトークで自身の半生に言及。話し込んでいるところで、パーソナリティーを務める「ナイツ」の塙宣之から「粗品と同じくらいしゃべってます」とツッコまれた。日本テレビ系で１３日に生放送された「Ｔ