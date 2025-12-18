お笑いタレントでミュージシャンの古坂大魔王が１８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。車で移動中、トンネル内で火災事故に巻き込まれたことを報告した。古坂はこの日、仕事に向かうため、車に移動していたといい「仕事移動中…高速道路、車が全く動かない。そのうち爆音でサイレンが流れ始めた。山手トンネル内で火事。…。…ものすごく怖いアナウンスが流れてる。初めての経験」と恐怖におののく様子をつづった。続けて