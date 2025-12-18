北朝鮮は、日本の高市早苗内閣が「非核三原則」の見直しを検討する動きを見せていることについて、「平和に対する露骨な挑戦だ」と強く非難した。朝鮮労働党機関紙・労働新聞は18日付に掲載した「無分別な段階に入りつつある日本の再武装化策動」と題した論評で、「日本の再武装化は、為政者たちが唱えるように自国と地域の平和と安全のためのものではない」と主張。「それどころか、平和に対する悪辣な挑戦にほかならない」と批判