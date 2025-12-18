東京・渋谷区は来年6月より、ごみのポイ捨てをした人から罰則として過料2000円を徴収すると正式に発表しました。渋谷区・長谷部健区長「ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直し、『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』の一部改正を行うこととしました」渋谷区によりますと、コロナ禍以降、渋谷の街を訪れる人が増加し、渋谷駅や原宿駅周辺の路上でごみのポイ捨てが多いことから、区内でポイ捨てをした人から罰則金として過料を徴収