世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元信者（故人）が違法な勧誘で高額な献金をさせられたとして、元信者の長女が教団側に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は１８日、教団側に６４８０万円の賠償を命じる判決を言い渡した。最高裁は昨年７月、元信者と教団が交わした「返金を求める裁判を起こさない」との念書を無効とし、審理を高裁に差し戻していた。原告の元信者の女性（２０２１年に死亡）は２００５〜