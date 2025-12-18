Ｊ１神戸は１８日、ＤＦ松田陸（３４）が、ＢＧタイ１部のパトゥム・ユナイテッドＦＣへ完全移籍すると発表した。今年２月にＧ大阪から神戸へ移籍していた。Ｊ１通算２３１試合出場で６得点。クラブを通じて「ヴィッセル神戸では１年間という短い期間でしたが、ありがとうございました。神戸に覚悟を持って来たにもかかわらず、自分自身何も貢献できず、ふがいないシーズンでした。これからも神戸のことは応援してます。本当