海南自由貿易港の全島「封関運営」が12月18日に正式にスタートしました。これにより、輸入課税商品目録、貨物流通税収政策、制限リスト、加工付加価値の国内販売関税免除政策、税関監督管理方法など一連の封関政策と関連文書が同時に施行されます。「封関運営」は海南自由貿易港建設の新たな段階の始まりを意味しており、開放分野のさらなる拡大、政策制度システムの継続的最適化が進められ、中国の新時代における対外開放をリード