Image: Alinute Silzeviciute / YouTube SNS時代の贈り物。特別な日のプレゼントに最適な、お花。最近はインターネットから注文して相手にお届けすることも可能です。そんなお花のプレゼントがさらに進化。花キューピットが提供する「花とみどりのeギフト」というサービスでは、相手の住所がわからなくてもお花をプレゼントすることが可能です。お花の贈り方