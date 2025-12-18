¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¿ÈÄ¹¥³¥ó¥Ó¤¬?¥Þ¥ÞÍ§ºÆ²ñ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤ÎÂç»³²ÃÆà¤µ¤ó(41)¤È185¥»¥ó¥Á¤Î¿ù»³¾Í»Ò¤µ¤ó(46)¡£¤È¤â¤Ë2»ù¤ÎÊì¤Î?¥Þ¥ÞÍ§?¤Ç¡¢Âç»³¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤¿¡£Âç»³¤µ¤ó¤¬¡Ö2¿Í¤­¤ê¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Ä°ÊÍè¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤Éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡Ä¤È¤Æ¤â²û¤«¤·