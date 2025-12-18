「障害者ずるいバー」。そんなタイトルのイベントが先月の日曜の昼下がり、福岡市の歓楽街・中洲のスナックであった。企画した福岡市の大学生、中井けんとさん（20）は身体障害とさまざまな発達障害の特性がある。心のどこかに「障害者ってずるくない？」という気持ちがあれば、安心できる場で吐き出して語り合ってみようという試みだ。笑ったり考え込んだり。店は和やかな雰囲気に包まれた。