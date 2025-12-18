発達障害の人のさまざまな困り事を、商品やサービスの開発に生かす「ハッタツソン」というプロジェクトがある。企画しているのは合同会社レデソン（大阪市）代表の常岡天祐さん（27）。来年4月に同市で開くイベント「ハッタツソンフェス」を前に、福岡市で7日、交流会を開いた。