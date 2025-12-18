１２月１７日から阪神梅田本店・１階食祭テラスで開催されている「抹茶クリスマス」。全国各地から選りすぐりの抹茶スイーツが集まっていて、クリスマスシーズンならではの限定スイーツも続々登場！京都の宇治茶専門の甘味処「東山茶寮」からは、雪にみたてたホワイトチョコがかかった抹茶クリームのロールケーキ（雪の生チョコ抹茶ロールケーキ１本２１６０円）が販売されています。京都のお茶どころ南山城村の「道の駅