上宮高校書道パフォーマンス部の生徒たちが力強く書き上げるのは、今年の世相を表す「創作四字熟語」。一年の出来事をオリジナルの熟語で振り返るというもので、公募から作品が選ばれます。ゲストのミャクミャクの応援をうけて発表された今年の最優秀作品は、「孤軍奮闘」をもじった「古米奮闘」！去年から続く記録的なコメ不足を背景に政府が備蓄米の放出を決定。古米活用をはじめコメの話題に翻弄された一年だったことを