寒くなると食べたくなるものが、あったか〜い鍋。その具材の価格はどうなっているのか？大阪市内のスーパー「フレッシュマーケットアオイ 昭和町店」に行ってみると…（フレッシュマーケットアオイ・昭和町店石上一隆店長）「白菜の２分の１が２０３円ということで、白菜が今とりあえず安いという形ですね。あとはキャベツなんですけれども、去年の今頃は５００円近くしてたんですけども、比較的買いやすいお値段になって