俳優で歌手の新妻聖子(45)が16日、Instagramを更新。44歳の時に誕生した次男との親子ショットを公開した。【映像】7歳長男や11カ月次男との親子ショット2017年6月、一般男性との結婚を発表していた新妻。7歳の長男と生後11カ月の次男、2人の男の子の育児に奮闘している。Instagramでは幼稚園の親子遠足での2ショットや、第2子の出産から2カ月弱で出演したコンサートのオフショットなど、プライベートや仕事の様子を発信して