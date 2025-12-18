スマートフォンのアプリ市場で自由な競争を促すいわゆる「スマホ新法」が18日、全面施行されました。【映像】ブラウザーや検索アプリを選択できる表示スマホ新法（＝スマホソフトウェア競争促進法）は、AppleとGoogleを規制の対象としてアプリストアやブラウザー・検索アプリなどのソフトウェアで自由な競争を促すことを目的としています。アプリストアの新規参入ができるようにすることや、基本ソフト（＝OS）をアップデート