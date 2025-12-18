写真展を鑑賞した女子ゴルフの竹田麗央＝18日、東京都港区（（C）Disney）女子ゴルフの竹田麗央が18日、東京都内で報道陣の取材に応じ、米ツアー本格参戦1年目の今季について「本当にいろんな経験ができた。分からないこともあり、移動も大変だったけれど、来年に生かしたい」と充実した表情で振り返った。3月のブルーベイLPGAで早々に優勝。その後もメジャー大会の全米女子オープン選手権で2位に入り、年間ポイントランキング