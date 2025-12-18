契約を更改し、記者会見する中日・山本＝18日、ナゴヤ球場中日の山本が18日、ナゴヤ球場で契約交渉し、1500万円増の年俸3500万円で更改した。移籍2年目の今季は自己最多の112試合に出場し、打率2割4分2厘、4本塁打、23打点を記録。「けがなく1軍でできた。充実したシーズンだった」と満足げだった。来季の目標には規定打席到達を掲げた。「挑戦者のつもりでやっていきたい。チームとしては優勝したい」と意気込んだ。（年俸は