日銀熊本支店は12月の「短観」企業短期経済観測調査について、景況感を示す指数が1年半ぶりに「改善した」と発表しました。調査は今月（12月）12日まで県内135社を対象に行われました。企業が「景気が良い」と答えた割合から「悪い」と答えた割合を引いた業況判断指数は、全産業でプラス20となり、9月の前回調査から3ポイント改善しました。改善は去年6月以来1年半ぶりで、一部の企業で価格転嫁が進み、受注が増加したことがプラス