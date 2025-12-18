安倍晋三元首相銃撃事件公判の論告で、検察側は18日、安倍氏が世界平和統一家庭連合の友好団体に寄せたビデオ動画は「殺人を誘発するとは認めがたい」と指摘。殺害される落ち度はなく、犯行は「短絡的で人命軽視は甚だしい」と述べた。