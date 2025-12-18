17日、都内で行われた「ファミフェス2025」記者発表会に、吉田鋼太郎（66）、八木莉可子（24）、松平健（72）が出席した。【映像】生マツケンサンバに大興奮の八木莉可子 松平のパフォーマンス『マツケンサンバII』を観た八木は「感動しすぎて泣きそうになっちゃった。カラオケで歌ったりもしていたので、ずっと大好きな松平健さんのあとでつい私も踊ってしまった」とコメント。続けて、吉田も「先ほどご挨拶させていただいた