【パリ＝平地一紀】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１７日、ドーハで理事会を開き、来年の男子ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の賞金と各チームへの配分金の総額を、前回カタール大会から５０％増の７億２７００万ドル（約１１２５億円）とすることを決めた。優勝賞金は５０００万ドル（約７７億円）で、日本を含めた出場全チームに、準備のためそれぞれ１５０万ドル（約２億円）が配分される。１次リーグ敗退でも９００万ドル