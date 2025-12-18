ソニーネットワークコミュニケーションズは社会貢献活動の一環として、こども食堂や児童クラブなどに高速光通信「NURO」（ニューロ）の無償提供を実施している。その1つであるオンラインフリースクール「clulu」（クルル）が、12月20日（土）にオンラインの文化祭を開催する。不登校の子どもたちがオンラインバンド演奏やマインクラフトを用いて作成した映画の上映などを実施する。オンライン文化祭の開催日時は12月20日13時〜15時