プロボクシングの六島ジムは１８日、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で、現ＩＢＦ世界スーパーバンタム級８位の西田凌佑（六島）が、来年２月１５日に大阪・住吉区民センターで、同級６位のブライアン・メルカド・バスケス（メキシコ）との世界挑戦者決定戦に出場すると発表した。西田はＩＢＦ世界バンタム級王者だった６月、ＷＢＣ王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との２団体王座統一戦で敗れて以来の再起戦が、いきなり２階級制覇への