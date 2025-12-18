カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」２日目（１７日）では、長きにわたって日本女子をけん引してきた２チームが存在感を示した。２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、２５年日本選手権銀メダルの北海道銀行と対戦。注目の一戦は２ー１の第３エンド（Ｅ）にＬＳが３点を奪うと、第４Ｅに２点、第５Ｅには３点をスチールし、１０ー１で大勝し