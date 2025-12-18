£Ò£É£Ú£É£Î£Æ£Æ¤Ï£±£¸Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÌîÂ¼½ÙÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌîÂ¼¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÄ©ÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸ÂçÂÜ¹ü¹üºÃ½ý¡¢º¸É¨³°Â¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¼££³¡Á£¶¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£