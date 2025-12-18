オリックス・田嶋大樹投手が１８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１０００万円増の年俸１億１０００万円でサインした（金額は推定）。今季は先発として７勝（７敗）をマーク。４月３０日のロッテ戦、７月１６日の楽天戦（ともに京セラドーム大阪）では、完封勝利を挙げた。プロ８年目を終え、球団に伝えたのは将来的なメジャー挑戦の希望。「来年、一年やってすぐに行きますという話ではない」と前置きしつつ、自ら