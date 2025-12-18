マーティン・スコセッシ監督の新作に出演することになったジェニファー・ローレンス（３５）が、主演のレオナルド・ディカプリオ（５１）に見ることを勧めた映画はなんと、「タイタニック」だった―。実はディカプリオ、ジャック役で世界的人気を博した同作を一度も見たことがないと衝撃告白したからだった。２人は１７日、米誌「バラエティ」とＣＮＮが共同主催した番組「アクターズ・オン・アクターズ」で対談。ローレンスは