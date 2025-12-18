第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２、３日）で１９９６年以来３０年ぶり、歴代最多１５回目の総合優勝を目指す中大が１８日、東京・多摩キャンパスで会見。藤原正和監督は「目標は変わらず総合優勝。ここから約２週間、地に足をつけて、当たり前のことを当たり前にやっていきたい」と言葉に力を込めた。今季は出雲駅伝１区区間賞、全日本大学駅伝７区６位と２年生にながらチームの主力として成長した岡田。初出場した前回の