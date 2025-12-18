ローソンは今年も、クリスマスを盛り上げるケーキやチキンを多数ラインアップ。その中から今回は、クリスマスはもちろん、平日のおやつやおかずにもおすすめの商品を紹介する。○おすすめケーキローソン「Uchi Café ノエルルージュ」まずは、見た目がかわいい「Uchi Café ノエルルージュ」(416円)。イチゴ、ラズベリー、クランベリーの3種を使用した華やかなケーキで、酸味と甘みを楽しむことができる。ローソン「Uchi C