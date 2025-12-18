元KAT-TUNでタレントの中丸雄一（42歳）が、12月17日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。YouTubeチャンネルを始めて「スタートの時は希望に満ちてた」と語った。「2025年いろいろあった皆さん」という括りで元KAT-TUN・中丸雄一とニューヨークが番組のゲストとして登場。中丸は現在32万人の登録者がいる、中丸個人のYouTubeチャンネルを持っており、「完全な自由に作ったものを世に出せるんだっ