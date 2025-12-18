大阪・梅田のグラングリーン大阪南館2階にある洋菓子サロン「GOKAN PARLOIR（ゴカンパーラー）」で、クリスマスシーズン限定のスイーツが提供されています。「冬苺のサンタパフェ」今年の12月25日まで楽しめる「冬苺のサンタパフェ」（2200円・税込）は、冬苺（フユイチゴ）をふんだんに使用し、サンタクロースをモチーフに仕立てた愛らしい一品。GOKAN PARLOIRでは初登場となるパフェで、見た目のかわいらしさと季節感のある