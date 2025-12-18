文具ファン注目のイベント「文具女子博2025」！2025年12月18日（木）〜21日（日）の4日間、パシフィコ横浜 展示ホールC・D（神奈川県横浜市）にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博2025」が開催。筆者は12月17日に行われたプレス内覧会へ行ってきました。会場をふらりと回遊しながら、気になったアイテムをご紹介します。「文具女子博2025」今年のテーマは「今日、どれにする？文具コーデ」文具女子博