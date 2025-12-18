フィギュアスケート全日本選手権の前日練習が18日、東京・代々木競技場で行われた。山本草太（MIXI）は練習を終え「ここまで練習してきたことと同じような練習ができた」と笑顔。今季、苦しんできた腰痛も完治したようで「もうバッチリです。この全日本に間に合わせることができた。あとは自分を信じて、全て出し切れたら」と言葉に力を込めた。今季はGPシリーズで結果を残せず、五輪代表争いでは厳しい位置にいる。だが、最