契約更改交渉後の記者会見で、来季の目標を記した色紙を手に話す楽天・宗山＝18日、楽天モバイルパーク宮城楽天の宗山塁内野手が18日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉し、今季の2.5倍となる2400万円増の年俸4千万円で更改した。明大からドラフト1位で入団し、新人遊撃手として44年ぶりとなるベストナインに輝き「一年間やり抜いたことが自分では一番大きかった」と手応えを語った。シーズン序盤は試合に入るまでの流れをつ