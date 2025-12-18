安倍晋三元首相銃撃事件公判の論告で、検察側は18日、山上徹也被告（45）の襲撃対象が世界平和統一家庭連合幹部から安倍氏になったことについて「最後まで納得できる説明はなかった」とし「論理的に飛躍がある」と述べた。