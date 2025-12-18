ＴＢＳ系で放送される年末恒例の特番「プロ野球戦力外通告」（２９日、深夜０時〜）に、前ヤクルト・北村拓己内野手（３０）らが登場することが告知された。１７日に更新された同局のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは予告動画を公開。北村は「坂本勇人の後継者として期待された男」と紹介され、インタビューには「ＮＰＢに戻りたいというのは率直な気持ちです」と語った。北村は１７年度ドラフト４位で巨人入り。２３年オフに現