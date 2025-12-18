ティーケーピーは３日ぶり反発。この日午後２時ごろ、株主優待制度を拡充すると発表した。株主優待対象施設に「ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＴａｋｋａ」「ＴＫＰＲｅｓｔａｕｔａｎｔＴａｋｋａＲｏｏｆｔｏｐＢａｒ」を追加する。既に発送済みの今年２月権利分の株主優待券で利用できるという。１２月３日から適用する。 出所：MINKABU PRESS