ジェフユナイテッド千葉は18日、拓殖大に所属するFW松村拓実(21)が加入することが決まったと発表した。鹿島アントラーズのMF松村優太を兄に持つ同選手は、大阪東淀川FCジュニアユースから静岡学園高を経て拓殖大へ。今季の関東大学サッカーリーグ2部では得点王とアシスト王を獲得した。クラブ公式サイトを通じ、「プロサッカー選手としての第一歩を、歴史ある素晴らしいクラブで踏み出せることを大変嬉しく思います」とコメ