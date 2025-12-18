奈良クラブは18日、びわこ成蹊スポーツ大のMF一村聖連(21)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。一村は大津高時代の2021年度全国高校サッカー選手権で準優勝に貢献。今年度の関西学生サッカーリーグ2部では得点王に輝いた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF一村聖連(いちむら・せれん)■生年月日2004年1月17日(21歳)■出身地熊本県■身長/体重170cm/