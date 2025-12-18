ファジアーノ岡山は18日、DF藤井葉大(19)がカマタマーレ讃岐への育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンは岡山でプレーする。藤井は2024年に飯塚高から岡山へ入団。今季はレンタル先の讃岐でJ3リーグ戦19試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF藤井葉大(ふじい・ようた)■生年月日20