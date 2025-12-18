大谷、7回に二塁打！ベッツの勝ち越しタイムリーで生還チームの勝敗は？【クイズ】 9月9日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、7回にライトへのツーベースヒットで出塁。続く2番 ムーキー・ベッツの勝ち越しタイムリーで生還した。さてこの試合、チームの勝敗は？プレイバックで振り返ってみよう。 【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさか